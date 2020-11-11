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Erdoğan'ın istifa eden Berat Albayrak'a ilişkin ilk sözleri!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin sessizliğini bozarak, "Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle görevden affını diledi, biz de bu talebi kabul ettik" dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2020 Çarşamba, 14:33


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