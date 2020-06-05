Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken anlar!

05 Haziran 2020 Cuma, 17:21

Millet bahçelerinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleşen millet Bahçeleri toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada 2023’e kadar 81 ilde millet bahçelerinin tamamlanacağını açıkladı.

"KÜÇÜK OLMUŞ"

Millet Bahçesi'nin açılışında kürsüde konuşma yapan Erdoğan 'şöyle bir millet bahçesini gezelim' diyerek Millet Bahçesi'nin ekranlara gelmesini istedi. Millet bahçesini ekrandan izleyen Erdoğan “Biz şimdi stadın yanına da yapacağız değil mi bir yer?" diye sordu. "Burası stadın yanı' yanıtını alan Erdoğan, "O zaman biraz küçük olmuş” ifadesini kullandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'a "Alan ne kadar" diye soran Erdoğan, "23 bin 125 metrekare sayın Cumhurbaşkanım" yanıtını alınca "Ufak, ufak evet. Yani orada stad yeter diyorsunuz" diye konuştu.