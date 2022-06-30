Esenler'de iki katlı binanın çatısı alev alev yandı

30 Haziran 2022 Perşembe, 14:58

Yangın, saat 13.00 sıralarında Esenler Kemer Mahallesi 905. Sokak'taki iki katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yan taraftataki iki binanın çatısına sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye,polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binadakiler itfaiye ekiplerince tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binalar hasar gördü.