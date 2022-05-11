Eskişehir'deki yasağa karşı dava

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:26

Eskişehir Halkevi, Eskişehir Valiliği’nin 9 Mayıs’ta aldığı kentte 15 gün süreyle açık alanlardaki etkinlikleri yasaklama kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Eskişehir Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Dava dilekçesini vermeden önce basın açıklaması yapan Halkevleri MYK Üyesi, Kadın Sekreteri Avukat Pınar Çelik Arpacı şunları söyledi:

“Daha önce Onur Yürüyüşü’ne ilişkin bir yasaklama kararı vardı. ‘Zamlar geri alınsın’ eylemi için bir yasaklama kararından bahsedildi. Bir yönetim şekli haline dönüşmüştür Eskişehir Valiliği’nin bu yasaklama kararı. Bu hukuk devletinde olacak bir durum değil çünkü bu tarz yasaklama kararları kanunlara da açıkça aykırı. Biz o yüzden bu iptal davasını açmak için burada bulunduk.