Gana parlamentosundaki kavgaya ordu müdahale etti

07 Ocak 2021 Perşembe, 14:02

Afrika kıtasının batısında yer alan Gana Cumhuriyeti parlamentosunda Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan gerilim çatışmaya dönüştü. Ulusal Demokratik Kongre ve Yeni Vatansever Parti arasında Meclis Başkanı seçimi için Parlamento Katibi tarafından yürütülen gizli oylamayla ilgili anlaşmazlıklar ortaya çıktı. İki partinin milletvekilleri arasında çıkan çatışmaya parlamento salonuna giren ordu müdahalede bulundu.