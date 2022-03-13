Genç hemşire doğuma 15 gün kala ikiz bebekleriyle birlikte hayatını kaybetti

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Karaman’da evlerinde eşi tarafından bilinci kapalı halde bulunan, 9 aylık ikiz bebeğe hamile olduğu öğrenilen genç hemşire, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 10:02

Olay, Mansurdede Mahallesi 106 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işten evine dönen M.E.K, 9 aylık ikiz bebeğe hamile olan 30 yaşındaki hemşire eşi Sevinç Günenç Karapınar'ı bilinci kapalı halde buldu.

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