Genç yurttaştan Ali Babacan'a çarpıcı ekonomi sorusu: “Bir bilgisayar 14-15 bin liradan başlıyor. Planınız var mı?"
AKP'nin kurucularından olan ve AKP döneminde ekonomiyi yöneten isimlerden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da bir ev ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında evin sakinlerinden genç Babacan'a “Bir bilgisayar 14-15 bin liradan başlıyor. İktidara geldiğiniz zaman nasıl bir planınız var” diye sordu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Mamak’ta yaptığı ev ziyaretiyle yurttaşların evine misafir oldu. Bir genç Babacan’a teknolojik ürünlerin pahalılığından dert yandı. “Bir bilgisayar bile 14-15 bin liradan başlıyor. İktidara geldiğiniz zaman nasıl bir planınız var” diye sordu.
Gencin sorusunu dinleyen Babacan şunları söyledi:
“Bir; bunların hepsinin vergisinin inmesi gerekiyor. Vergi oranları bazı ürünlerde çok yüksek. Bazı ürünlerde hem KDV hem gümrük vergisi, ÖTV var. İkincisi; bunların fiyatları hep dövize bağlı olduğu için kur yükselince hepsinin fiyatları alıyor başını gidiyor. Hem kurun makul bir seviyede olması gerekiyor hem de insanların gelir seviyesinin yüksek olması gerekiyor. Bunun için ekonominin topyekûn büyümesi gerekiyor. O da güvenle olur. Güveni sağladığınız zaman hem ekonomi büyüyor, yatırımlar oluyor, yeni iş sahaları açılıyor hem de paranıza güven varsa paranız böyle pul olmuyor.”
‘SON ON YILDIR TÜRKİYE SÜREKLİ İNİŞTE’
Gencin, “Bu kadar çökmüşken yurtdışındaki yatırımcı güvenebilir mi” sorusunu yanıtlayan Babacan:
“Güvenir çünkü onlar daha önce Türkiye’nin iyi dönemlerini gördüler. Türkiye’nin potansiyeli çok büyük. İyi kadrolar tarafından düzgün yönetildiğinde çok hızlı büyüyor Türkiye. Onun için iktidar değişikliği olup iyi bir kadro işbaşına geldiğinde yatırımlar hemen başlar, iş sahaları açılmaya başlar ve çabuk düzelir. Daha önce biz bunu 2001-2022 krizinde yaşadık. Türkiye krizlerden çok çabuk çıktı. Ama son on yıldır Türkiye sürekli inişte” dedi.
Gençlerin yurtdışına çıkıp başka ülkelerde yaşama planlarına da değinen Babacan, "Yurtdışına kaçmayı düşünen yüzde 80. Üstelik anne babalar da gitsinler istiyor. Ama Türkiye’nin yükseldiği, genç nüfusun kalkındığı dönemleri yaşadık. Ülkeyi yöneten kadro, düzgün bir kadro olduğu zaman, işini bilen, dürüst insanlardan oluştuğu zaman ülke hemen ayağa kalkıyor. Avrupa’nın en büyük toprakları bizde, en büyük nüfus bizde, en genç nüfus bizde, en büyük tarım arazileri bizde. Varlık içerisinde yokluk yaşıyoruz” diye konuştu.
Video Haberler
- Genç yurttaştan Ali Babacan'a çarpıcı ekonomi sorusu
- Türk Şehitlik Anıtı'na çirkin saldırı
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Şanlıurfa’da sünger atölyesi, alev alev yandı
- Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy
- Esnafa kargo şubesinde karton bardak şoku
- 10 yıl önce sattığı otomobilinden icralık oldu
- Öğrenci servis kazasında şube müdürü ve şef açığa alındı
- Heyelan yolu kapattı
- Bursa'da buzlanan yolda 11 araç kazaya karıştı
En Çok Okunan Haberler
- Kağıthane'de faciadan dönüldü
- Almanya'da kombilere 'Putin' ayarı
- Tom Odell, Ukraynalı mülteciler için şarkı söyledi
- 'Mesnetsiz ve kurgu ürünü söylemler...'
- Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı’nın yıl dönümünü kutladı
- 'Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir'
- Seçim Kanunu teklifi haftaya Meclis'e geliyor
- Latin Katedrali ve heykeller tahtalarla korunuyor
- Avcı'dan genç oyuncu hamlesi... 11'ler açıklandı!
- Ukrayna'da Gogolev köyü bombalandı