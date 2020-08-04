Gökdelene yıldırım düşme anı kamerada
Çin’de bir gökdelene yıldırım düştü. O anlar amatör kameralarca kaydedilirken; korkutan olayda kimsenin yaralanmadığını duyurdu.
Çin’in Şenyang kentinde bulunan Hui Ming adlı gökdelene yıldırım düştü. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yıldırım düşme anında tüm gökdelenin çevresini alevlerin sardığı ve kıvılcımların etrafa saçıldığı görüldü. Yerel medya, yıldırımın elektrik tellerine isabet ettiğini, bu nedenle kıvılcımların çıktığını ve binanın yanıyormuş gibi göründüğünü aktardı. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.
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