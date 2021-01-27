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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de yağış etkili oluyor.

cumhuriyet.com.tr
27 Ocak 2021 Çarşamba, 11:10

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar, yağmaya başladı. Silivri, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oluyor.

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