Son dakika... İstanbul'da patlama! Yaralılar var
Eyüpsultan Rami Kışla Caddesi'nde bulunan işyerinde nedeni henüz belli olmayan bir patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
İstanbul Eyüpsultan Rami Kışla Caddesi'nde bulunan bir işyerinde nedeni henüz belli olmayan bir patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Patlama nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Video Haberler
- İstanbul'da patlama!
- Sarıyer'de su alan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
- Bodrum'da yangın çıktı! Ekipler harekete geçti
- Düğün konvoyunun önünü trenle kestiler
- Futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
- LPG’li otomobil bomba gibi patladı: 3 yaralı
- Polisi, turist sanan taksicinin şoke olduğu anlar
- Öğle saatlerinde ortaya çıkıyor: Dantel böceği istilası
- Damada 'Bitcoin' taktılar
- Mersin'deki patlama kameralara yansıdı