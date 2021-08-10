Son dakika... İstanbul'da patlama! Yaralılar var

10 Ağustos 2021 Salı, 17:31

İstanbul Eyüpsultan Rami Kışla Caddesi'nde bulunan bir işyerinde nedeni henüz belli olmayan bir patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Patlama nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.