İYİ Parti, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 18:31

Yunan ve AB medyasında Türk askerlerinin Meriç sınırında Yunanistan'a ait toprağı işgal ettiği yönünde çıkan haberler nedeniyle İyi Parti'li Vedat Yenerer, Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve İstanbul İl Yöneticisi Ahmet Erdemli ile bir grup partili söz konusu bölgeye giderek inceleme yaptı.

Sınır olan Meriç nehrinin bazı yerlerde debi azalmasına bağlı olarak akış güzergahını değiştirmesinden oluşan bataklıkların bazıları Türkiye bazıları da Yunanistan sınırları içinde kalması nedeniyle zaman zaman sığınmacılardan kaynaklanan sebeplerle gerginlik yaşanıyor.

Yunanistan'ın işgal edildiğini iddia ettiği ve Türkiye'nin Ferre askeri bölgesinin 5 km kadar güneyinde yer alan Yunan toprağı son sığınmacı göçünde Yunanistan'ın geri gönderme bölgelerinin başında geliyordu.

Türkiye'nin bu AB yasalarına aykırı deportları önlemek için Polis Özel Harekat Timlerini Meriç nehrinde konuşlandırmış ve özel botlarla 24 saat devriye koymuştu.

Yunanistan'ın bu geri gönderme girişimlerinin sona devam etmesi nedeniyle söz konusu Yunan toprağının sınırında güvenliğin arttırılması tamamrn geçişlerin tıkanması üzerine Yunan ve AB medyası Türk askerinin işgal ettiği ve çatışma çıkarttığı iddiasını yaydı.Olayın büyümesi üzerine bu iddianın gerçek dışı olduğu açıklayan Yunanistan geri adım attı.