İYİ Parti'den çok konuşulacak Cumhuriyet videosu
İYİ Parti'nin, Cumhuriyet'in 97'inci yıldönümü dolayısıyla hazırladığı filmde Genel Başkan Meral Akşener ve Başkanlık Divanı Üyeleri de yer aldı .
İYİ Parti'nin, Cumhuriyet'in 97'inci yıldönümü dolayısıyla hazırladığı filmde Genel Başkan Meral Akşener ve Başkanlık Divanı Üyeleri de yer aldı .
İYİ Parti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü nedeniyle bir film hazırladı. Filmie Parlamenter sistem vurgusu yapıldı. Filmde, sokakta bir araya gelen çocukların tahtalarla bir Meclis kürsüsü kurduğu görülüyor. Kurulan Meclis kürsüsü ile gelecek kuşakların Parlamenter sisteme yeniden dönüş yapacağı anlatılıyor. Filmin sonunda Akşener ile birlikte rol alan Başkanlık Divanı Üyelerinin çocukları alkışladığı görülüyor.
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