Kadıköy’de ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi, bir kişi yaralandı
Kadıköy’de çürümüş bir ağaç park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. O sırada otomobil içerisinde olan bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay, Kadıköy Kızıltoprak Zühtü Paşa Mahallesi Kavuklu Hamdi Sokakta 14.30 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerindeki kaldırımda bulunan ve çürümüş olan bir ağaç kendi kendine devrilerek park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.
Park halindeki otomobilde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olayın itfaiye ekiplerine bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevre güvenliği alırken, Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler devrilen ağacı kaldırdı.
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