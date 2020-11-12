Kalacak yerim yok diyerek işe başladı, marketi soydu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki markete ‘Kalacak yerim yok’ diyerek başvuru yapan ve işe alınan kişi, yaklaşık 1 saat çalıştıktan sonra 1000 lira çalıp kaçtı.
Sakarya'nın Adapazarı'nın Pabuççular Mahallesi'ndeki markete gelerek, kalacak yeri olmadığını söyleyen kişi, işe ihtiyacı olduğunu belirtti.
İsminin Ömer U. olduğunu belirten ve iş isteyen kişiye üzülen market sahibi Efe Canberk Hız, giriş evrakını hazırlamak için kimlik istedi.
Kimliğinin yanında olmadığını ve 1 gün sonra getirebileceğini belirten kişi, hemen işe başladı.
1000 LİRAYI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI
Bir süre temizlik yapan ve müşterilerle ilgilenen kişi, Efe Canberk Hız’ın toptancıya verilmek üzere ayırıp, kasanın yanına koyduğu 1000 lirayı fark etti.
İş yerindeki yoğunluktan yararlanarak parayı çalıp, cebine koyan kişi, kayıplara karıştı. Toptancıya vereceği parayı yerinde bulamayan iş yeri sahibi ise güvenlik kamerası kaydını izleyince durumu anlayıp, polise bildirdi. Polis, genci yakalamak için çalışma başlattı.
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