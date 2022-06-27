Kanalizasyonda hırsızlık şüphelisi aradılar

Abone Ol google-news

ANTALYA'da hırsızlık amacıyla bir kişinin kanalizasyona girdiği ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kanal içinde arama yapan polis, şüpheliye ulaşamadı.

DHA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 19:02

Polisi harekete geçiren olay, Kepez ilçesi Kırçiçeği Caddesi üzerinde meydana geldi. Refüjdeki kanalizasyona bir kişinin girdiği ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Belirtilen adrese gelen ekipler, hırsızlık şüphelisini aramak için kanalizasyon kapağını açtı. Merdiven yardımıyla kanalizasyona el feneriyle giren polis, kanalizasyon içerisinde yoğun çamurda herhangi bir ayak izine rastlamadı. Görgü tanıklarının da ifadesine başvuran polis ve itfaiye ekipleri, ardından bölgeden ayrıldı.


Antalya hırsızlık

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler