Karadeniz Bölgesi’nin CHP’li başkanları: Genel Başkanımızın sonuna dek arkasındayız

18 Kasım 2020 Çarşamba, 18:51

Ziyaretin ardından CHP Samsun İl Örgütü ile birlikte Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi’nde ortak basın açıklaması yapan belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yöneltilen tehdit ve hakaretlere tepki gösterdi.

"GENEL BAŞKANIMIZA YÖNELİK TEHDİT VE HAKARETİ KINIYORUZ"

CHP Samsun İl Örgütü ve Karadeniz Bölgesi’ndeki CHP’li Belediye Başkanları adına konuşan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, “Dün Türkiye’de siyaset, eşi benzeri görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve iktidar ortağının çabalarıyla yeniden sokaklara dönen karanlık bir isim, milyonlarca yurttaşı temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ölümle tehdit etti. Maalesef ülkemizde varlığı tartışma konusu olan ‘adalet’ kavramı ile can çekişen hukuk sisteminin tam anlamıyla yerle bir edildiği günlerden geçiyoruz. Yıllar boyu devlet-mafya ilişkisini bitirdiği iddiasıyla propaganda yapan iktidarın, varlığını koruyabilmek için yeraltı dünyasına sarıldığını üzülerek görüyoruz. Siyasi parti liderlerinin arasındaki tartışmalara, karanlık isimlerin karıştığı ülkelerin çağdaş ülkeler arasında yer alamayacağına inanıyoruz. Oluşturduğu fikri yol haritası ile Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılına yön veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yöneltilen tehdit ve hakaretleri kabul edilemez buluyor ve en sert şekilde kınıyoruz. Karadeniz’i temsil ettiği iddiasıyla yeraltından siyasete müdahale etmeye yeltenen karanlık ellerin şunu bilmesi gerekiyor. Karadeniz biziz, çünkü biz halkız. Genel Başkanımızın sonuna dek arkasındayız” ifadelerini kullandı.

"MAFYA BOZUNTULARI BİZE ASLA BOYUN EĞDİREMEZ"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Ş. Çervatoğlu, “İl Başkanımızın söylediği bütün kelimelere ve duygulara katılıyorum. Bize kimse boyun eğdiremedi. ‘Karaoğlan’ dendiği dönem, dağ taş gezilerek suikastlar düzenlendi, rahmetli Ecevit boyun eğmedi. Biz bu gelenekten geliyoruz. Bilsinler ki, kendilerini mafya ve mafya bozuntusu olarak görenler asla ve asla bize boyun eğdiremez, çünkü biz halkız. Ranta hizmet eden ve daha çok ranta hizmet etsin diye yandaşa bu hizmeti götürenlere herhangi bir yaptırım değil, çanaklarla maddi olanaklar sunulurken bugün halkına hizmet etmek için adeta gecesini gündüzüne katan sevgili Cemil ağabeyimiz ve masanın etrafında bulunan bütün belediye başkanlarımızın olanaklar ellerinden alınıyor, hacizler ve yaptırımlar uygulanıyor. Unutmayın, bizler bu halkın evlatlarıyız. Sırça köşklerden gelmedik. Dolayısıyla Atakum halkına, Samsunlulara hatta Karadeniz’e ve ülkeye ışık olacak. Güneş Karadeniz’den doğacak ve ülkeye özgürlük gelecek. Biz, Rize’nin Fındıklı ilçesinde ‘meci, imece’ dedik. ‘Omuzdaş olmak, dünü yarına taşımak’ dedik. Biz bu meciyi Cemil ağabeyimizin yanına taşıyoruz. Hiç derdin olmasın, bütün olanaklarımız Atakumla. Biz aynı tastan çorba içercesine paylaşmak niyetindeyiz. Bizi kimse yıldıramaz” açıklamasını yaptı.

"KARADENİZ DAYANIŞMASI DOSTA DÜŞMANA DERS VERİR"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise, “Samsun, ulusal kurtuluş mücadelesinin başladığı bir kent. Cumhuriyet Halk Partisi de ulusal kurtuluş savaşı sürecinde kuruldu. Ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin, ne ulusal kurtuluş mücadelesinin ne de cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyada bir örneği var. ‘Yüzyılın lideri’ olarak anılıyor. Biz onun partisinin üyeleriyiz, biz onun kurduğu cumhuriyetin yurttaşlarıyız. Ne icralar, ne mesleği belli siyasetçi tipleri ne de bu tip tehditlere asla boyun eğmeyiz. Ben kendi adıma söylüyorum. Buradaki belediye başkanı ve örgüt temsilcisi arkadaşlarımın hangi süreçlerden geçtiğini biliyorum. Tüm Karadeniz ve Samsun kamuoyu da biliyor. Hedef yanlış seçilmiştir. O silahın doğrultulacağı yer, başka yerlerdir. O nedenle bu ülke, bu cumhuriyet bizim; biz de onun fertleriyiz. Evet cumhuriyetin sorunları var ama onu tekrar eski haline, Atatürk’ün bize emanet ettiği ve bizden beklediği çağdaş muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Samsunlulara, Atakumlulara da birkaç cümle söylemek isterim. Atakum Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parçası. Devlette devamlılık vardır. Ben hukuk kuralları çerçevesinde mücadele ediyorum, devletin işlemesi için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Atakum Belediyesi’nden alacakları olanlar rahat olsunlar. Eğer hak etmişlerse, o alacaklarında alın teri varsa ödenecektir. Atakum Belediyesi’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve halkımızın zorlukları var. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hep birlikte dayanışma içinde birbirimizin sorunlarını hissederek bu süreci aşacağız. Bu dayanışma, örnek bir dayanışma. Karadeniz dayanışması. Karadeniz dayanışması da farklıdır, başkadır, örneği de yoktur. Karadeniz dayanışması dosta düşmana ders verir. Selam olsun Karadenizlilere” dedi.