Karamollaoğlu'ndan 'üçüncü ittifak' açıklaması

16 Eylül 2020 Çarşamba, 22:43

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Şirin Payzın'ın sunduğu Sözüm Var programına konuk oldu. Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TTB'yi hedef alarak "kapatılsın" şeklinde kullandığı ifadelere kahkaha atarak cevap verdi.

"Baroları da kapat, TTB'yi de kapat; bu despotluk olur" diyen Temel Karamollaoğlu, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Neden kapatılsın? TTB kim Tabiplerin temsilcisi. Bu, parlamentoda farklı fikirler var, kapatıp kendimiz bir parlamento belirleyelim, demeye benziyor. Tabipler birleşiyor kendi temsilcilerini seçiyor" açıklamasında bulundu.

"ÜÇÜNCÜ İTTİFAK MÜMKÜNMÜ"

Yeni kurulan partilere ilişkin açıklamalarda da bulunan SP lideri,Şirin Payzın'ın, "Millet İttifakı’nın neresinde duruyorsunuz? Yeni ittifaklar mı geliyor? Üçüncü bir ittifak mümkün mü?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Elbette mümkün, teorik olarak. Fiiliyatta mümkün mü oturup konuşulması gerekir. Neticesinde bu sandığa nasıl yansıyacak? Doğru bildiklerimizi söylersek karşımızda bulunanlar ondan bir pay çıkarırlar ve biz belli bir noktada buluşuruz. Türkiye’nin sıkıntısı nerede buluşacağımızı bilememekte. Deva, Saadet ve Gelecek ittifakı ihtimal içindedir. Üçüncü ittifak teoride olur, fiiliyatta olur mu zaman gösterecek."