KESK'in TÜİK önünde basın açıklaması yapmasına polis engeli
KESK Ankara Şubeler Platformu’nun "Sahte enflasyonu değil, gerçek rakamları açıkla" talebiyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi.
KESK Ankara Şubeler Platformu, bugün TÜİK önünde "Sahte enflasyonu değil, gerçek rakamları açıkla" talebiyle basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis, KESK’lilerin TÜİK önünde açıklama yapmasına izin vermedi. Sendikacılarla polis arasında arbede yaşandı.
Polisin izin vermemesi üzerine sendika üyeleri oturma eylemi yaptı. Eyleme, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da destek verdi.
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