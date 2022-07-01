KESK'in TÜİK önünde basın açıklaması yapmasına polis engeli

01 Temmuz 2022 Cuma, 15:17

KESK Ankara Şubeler Platformu, bugün TÜİK önünde "Sahte enflasyonu değil, gerçek rakamları açıkla" talebiyle basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis, KESK’lilerin TÜİK önünde açıklama yapmasına izin vermedi. Sendikacılarla polis arasında arbede yaşandı.

Polisin izin vermemesi üzerine sendika üyeleri oturma eylemi yaptı. Eyleme, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da destek verdi.