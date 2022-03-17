Kiev’de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü, 3 yaralı
Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırıda 16 katlı bir binaya roket isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 22. güne girildi. Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yine sivilleri hedef aldı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre saldırılarda 16 katlı bir binaya roket isabet etti. En az 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. 30 kişi ise binadan tahliye edildi.
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