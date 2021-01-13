Kılıçdaroğlu, apartman görevlisi çifti ziyaret etti

13 Ocak 2021 Çarşamba, 14:13

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber, Mamak'ta apartman görevlisi olarak çalışan Hüsamettin-Nuray Büke çiftini, evinde ziyaret etti. Apartman görevlilerinin yaşadığı sorunları ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, Büke ailesinin kızları Yağmur ve Nehir ile de sohbet edip çay içti.