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Kılıçdaroğlu, apartman görevlisi çifti ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da apartman görevlisi Hüsamettin-Nuray Büke çiftini, evinde ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2021 Çarşamba, 14:13

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber, Mamak'ta apartman görevlisi olarak çalışan Hüsamettin-Nuray Büke çiftini, evinde ziyaret etti. Apartman görevlilerinin yaşadığı sorunları ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, Büke ailesinin kızları Yağmur ve Nehir ile de sohbet edip çay içti.

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