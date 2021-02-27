Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi

27 Şubat 2021 Cumartesi, 12:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs aşısında aşıda aracı firma tartışmaları ile ilgili yeni açıklama yaptı. Video paylaşım da yapan Kılıçdaroğlu, “Önce ‘aracı firma yok’ dediler, şimdi ‘var’ diyorlar. Bedelsiz gönderilen 1 milyon aşıya, ‘12 milyon dolar ödedik, ama bir sorun neden ödedik’ diyorlar. Haklarını yemeyelim, bu sefer akıllanmışlar. Peçeteye yazıp imzalatmak yerine bilgisayar çıktısı almışlar” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videoda ise grup toplantısındaki, "31.12.2020 tarihinde, 1 milyon 342 bin 298 doz aşı gümrükten Keymen tarafından çekiliyor ve Devlet Malzeme Ofisi’ne faturalanıyor. Buradaki önemli nokta şu, gümrükteki beyana göre; 1 milyon doz aşı, ücretsiz. 12 milyon dolarlık aşı ücretsiz verilmiş. Sayın Bakan'a ve Erdoğan'a soruyorum, ücretsiz olarak ithal edilen 1 milyon doz aşı Devlet Malzeme Ofisi'ne her dozu 12 dolardan fatura edildi mi, edilmedi mi? Bu sorunun cevabını bekliyorum” sözleri yer aldı. Videoda ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın aracı firma olmadığına ilişkin yazılı açıklamasının görseli ve Esenboğa Gümrük Müdürlüğü’nün 30 Aralık 2020 tarihinde düzenlediği beyanname görseli yer aldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PEÇETE GÖNDERMESİ

Kılıçdaroğlu, “Bu sefer akıllanmışlar. Peçeteye yazıp imzalatmak yerine bilgisayar çıktısı almışlar” sözleri ile 17-25 Aralık operasyonları döneminde ortaya çıkan bir olaya işaret etti. İran’lı Rıza Sarraf’ın, Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a, o zaman 700 bin TL olan Patek Philippe marka saat ‘hediye ettiği’ gündeme gelmişti. Çağlayan saatin parasını ödediğini söylemiş ve saati satın aldığına ilişkin fatura göstermişti. Ancak Patek Philippe firması, faturanın kendilerine ait olmadığını açıklamıştı. Daha sonra Çağlayan, Conrad Oteli’nin antetli kağıdına, “Saat bedeli olan 240 bin Euro’yu M.Zafer Çağlayan’dan teslim aldım” yazan Rıza Sarraf imzalı “belgeyi” TBMM 17 Aralık Araştırma Komisyonu’na sunmuştu. Bu durum, kamuoyu tarafından "700 bin liralık saati peçeteyle akladılar" benzetmesiyle eleştirilmişti.