Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a verdiği yanıt kahkahaya boğdu

09 Mart 2021 Salı, 15:19

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın dün kendisine yönelik olarak kullandığı "Vatandaş Kemal olarak 'Sıram gelince aşı olacağım' diyordun, Neden gidip aşı oldun?" ifadesine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun yanıt olarak "Erdoğan eline almış mikrofonu. 'Vatandaş Kemal olarak 'Sıram gelince aşı olacağım' diyordun. Neden gidip aşı oldun?' diyor. E sıram geldi de ondan aşı oldum." ifadelerini kullanmasının ardından salonda kahkahalar yükseldi.