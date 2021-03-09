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Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a verdiği yanıt kahkahaya boğdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği 'aşı' yanıtı salonu kahkahaya boğdu.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2021 Salı, 15:19

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın dün kendisine yönelik olarak kullandığı "Vatandaş Kemal olarak 'Sıram gelince aşı olacağım' diyordun, Neden gidip aşı oldun?" ifadesine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun yanıt olarak "Erdoğan eline almış mikrofonu. 'Vatandaş Kemal olarak 'Sıram gelince aşı olacağım' diyordun. Neden gidip aşı oldun?' diyor. E sıram geldi de ondan aşı oldum." ifadelerini kullanmasının ardından salonda kahkahalar yükseldi.

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