Koca’dan '14 Mart' konuşmasında dikkat çeken açıklama
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorları hedef alarak "Varsın giderlerse gitsinler" diyerek yaptığı konuşmaya tepkiler gelmeye devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya dair yeni bir açıklama yaptı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından İstanbul Haydarpaşa'daki Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir tören düzenlendi.
Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Cebeci, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Sadir Yazıcı ile tıp fakültesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve askeri tıp öğrencileri katıldı.
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