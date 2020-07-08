Korkunç saldırı! Yere düşen kadını defalarca tekmeledi

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:08

İslam karşıtı saldırıları belgeleyen aktivist oluşum DOAM'ın (Documenting Oppression Against Muslims-Müslümanlara Karşı Zulmü Belgelendirme) aktardığı video görüntülerinde, Müslüman kadının saldırıya uğradığı anlar görülüyor.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Tübenkama (Nizhnekamsk) şehrinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, Müslüman bir kadının çocukları ve bebeğiyle parkta yürüdüğü esnada saldırıya uğradığı görülüyor.

Kadına arkadan yaklaşan saldırgan, önce arkadan attığı tekmeyle kadını yere düşürüyor, daha sonra ise yere düşen kadını, çocuklarının gözü önünde tekmelemeye devam ediyor.

Saldırganın bir süre sonra gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: mepanews