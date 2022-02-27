Kuveyt'te Ulusal Gün kutlaması için hava gösterisi düzenlendi
Körfez ülkelerinden Kuveyt'te Ulus Gün kutlaması için hava gösterisi düzenlendi. Kutlamalara çok sayıda yurttaş katıldı.
Kuveyt'te 'Ulusal Gün' kutlamaları nedeniyle hava gösterisi düzenlendi.
Çok sayıda yurttaşın katıldığı kutlamalarda, ordunun da dahil olduğu etkinlikler düzenlendi.
GÖVDE GÖSTERİSİ YAPILDI
Ordunun envanterindeki füze, tank, silahlı araçlar sergilenirken, savaş jetleri ve helikopterlerinin de katıldığı hava gösterisi gerçekleştirildi.
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