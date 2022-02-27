Kuveyt'te Ulusal Gün kutlaması için hava gösterisi düzenlendi

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Körfez ülkelerinden Kuveyt'te Ulus Gün kutlaması için hava gösterisi düzenlendi. Kutlamalara çok sayıda yurttaş katıldı.

Xinhua
27 Şubat 2022 Pazar, 19:10

Kuveyt'te 'Ulusal Gün' kutlamaları nedeniyle hava gösterisi düzenlendi. 

Çok sayıda yurttaşın katıldığı kutlamalarda, ordunun da dahil olduğu etkinlikler düzenlendi. 

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPILDI

Ordunun envanterindeki füze, tank, silahlı araçlar sergilenirken, savaş jetleri ve helikopterlerinin de katıldığı hava gösterisi gerçekleştirildi. 

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