Macron'a protestocu şoku! Bir anda etrafını sardılar: Siz benim çalışanımsınız!

17 Temmuz 2020 Cuma, 10:38

Koronavirüs salgını nedeniyle Fransa'da her yıl 14 Temmuz'da kutlanan Ulusal Bayram, bu yıl eskisi kadar ihtişamlı kutlanamadı. Ulusal Meclis karşısında bulunan Concorde Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Macron'un hazır bulunduğu bir tören düzenlenedi. Sağlık çalışanlarının gösterdiği çabalar nedeniyle, 14 Temmuz Ulusal Bayram'da "Vatan size minnettar” mesajı verildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron, törenden sonra Paris'teki Elysee Sarayı'na 15 dakika uzaklıkta Tuileries Bahçeleri'nde yürüyüşe çıktığında Macron soğuk duş etkisi yaşayarak protestocuların 'istifa' çağrılarına maruz kalırken, Macron'un etrafını sardılar. Macron, protestocularla bir süre konuştu.

"Bugün resmi tatil ve eşimle yürüyüşe çıktım" diyerek saygı göstermelerini isteyen Macron ile protestocular arasında şu diyalog yaşandı:

- Neden protestolarda motosikletli polisleri sokaklara çıkardınız?

- Cumhurbaşkanı olarak bunun kararını veren ben değilim.

- Motosikletli polisleri kaldırın, Sizin bu gücünüz var. Artık onlara katlanamıyoruz. Herkesle mücadele edebilirim. Sizinle bile ama onlarla başa çıkamıyorum.

- Sakin ol, bağırma.

- Artık katlanamıyoruz, 18 aydır sakiniz.

- Beyler bu sizin bazılarınız yüzünden.- Herkesin yüzünden değil Sayın Cumhurbaşkanı. Motosikletli polisleri kaldırırsanız, her şeyin daha iyiye gittiğini göreceksiniz.

Bu sırada Macron'a beklemediği bir tepki geldi: "SİZ BENİM ÇALIŞANIMSINIZ"

- Sayın Cumhurbaşkanı ben sizden yaşlıyım.

- Ne olmuş yani? Protestolarda kaosu benim başlattığımı mı düşünüyorsunuz? Ben burada eşimle yürüyüşe çıktım, siz beni durdurdunuz.

- Bu normal.

- Hayır normal değil.

- Sayın Cumhurbaşkanı siz benim çalışanımsınız.

- Bugün tatil ve ben yürüyüşe çıktım. Size saygı gösteriyorum.

- Biz de saygılıyız, size saygısızlık etmedim.

- Ne olursa olsun sizi dinledim. Taleplerinizi duydum. Sizden sakin olmanızı şiddete başvurmamanızı ve aptalca işler yapmamanızı istiyorum. Eğer bunu yapmazsanız bu sorunu aşamayız.- Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Gerçekten. Saygı duyuyorum ama size oy vermiyorum. Size karşı oy kullanacağım ama yine de size saygı duyuyorum.