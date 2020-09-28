Mağazada sıra kavgası! Ortalık böyle karıştı

28 Eylül 2020 Pazartesi, 11:53

Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu’nda kıyafet satan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre kasa sırası nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıkan, biri kadın diğeri erkek iki kişi kavga etti. Sözlü tartışmanın büyümesi ve erkeğin tehditler savurarak kadının üstüne yürüdüğü o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mağaza görevlileri ve müşterilerin müdahalesi sonucu kavga son buldu.