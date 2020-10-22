Maskesini çenesine indiren kişi ceza almamak için kaçmaya çalışırken yakalandı
Niğde'de gerçekleştirilen bir maske denetiminde akılalmaz görüntüler kaydedildi. Denetimde, maskesini düzgün takmadığı gerekçesiyle ceza yazılmak istenen kişi, kaçmaya çalışırken yakalandı
Kentte, Dr. Sami Yağız Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapan polis ekipleri, maskesini çenesine indiren S.İ'yi (36) durdurdu.
Kimliğini vermek istemeyen S.İ, polisin ekip aracına yönelmesiyle kaçmaya çalışırken bekçi tarafından yakalandı.
Maske takmadığı için 900 lira ceza yazılan S.İ. hakkında, polise mukavemetten adli işlem başlatıldı.
S.İ'yi yakalayan bekçi elinden hafif yaralandı.
En Çok Okunan Haberler
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- İşte en büyük riski taşıyan 7 il
- Erdoğan kaybetti, Bekir Coşkun kazandı
- Muavinden çocuğa cinsel saldırı
- Ümit Özdağ, MHP liderliğine oynuyor...
- Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
- İsmail Saymaz canlı yayında anket açıkladı
- Otoyu fulle, cezayı gazla!
Video Haberler
- Maskesini çenesine takan yurttaş polisten kaçtı
- Muharrem İnce A Haber muhabirini böyle fırçaladı
- Akıl almaz olay! Koronavirüs nedeniyle el uzatmadılar
- Canlı derste öğretmene büyük saygısızlık!
- İzmir'de korkutan görüntü!
- Bu tuzağa düşmeyin! Başıma ilk defa böyle bir olay geldi
- Antalya'da takdir toplayan görüntüler
- Azerbaycanlı spiker haberi gözyaşlarıyla duyurdu
- Muhabir canlı yayında soyuldu
- Yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklama!