Memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Kastamonu'da memurları taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 18 kişi yaralandı.
Kaza, Kastamonu Daday Karayolu üzerindeki Gölköy mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesinde görev yapan memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs şarampole devrilirken, otomobil ise yol kenarına savruldu. Kazada 1'i ağır 18 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulansa alınarak çevredeki hastanelere sevk edildi.
Araçların hurdaya döndüğü kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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