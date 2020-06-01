Müge Anlı'dan canlı yayında sıra dışı koronavirüs önlemi

01 Haziran 2020 Pazartesi, 13:13

Koronavirüs salgını başlayınca programına ara veren Müge Anlı iki ayın ardından ekrana dönüş yaptı. Bugün gerçekleşen ilk canlı yayında bir çok değişiklik vardı. Koronavirüs salgınına karşı önlem alan Müge Anlı tüm seyircilerine siperlik ve maske taktırdı.