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Müge Anlı'dan canlı yayında sıra dışı koronavirüs önlemi

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün itibarıyla ekrana döndü. Müge Anlı programda kavuşturduklarının, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde birbirlerine sarılabilmesi için ilginç bir çözüm buldu.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2020 Pazartesi, 13:13

Koronavirüs salgını başlayınca programına ara veren Müge Anlı iki ayın ardından ekrana dönüş yaptı. Bugün gerçekleşen ilk canlı yayında bir çok değişiklik vardı. Koronavirüs salgınına karşı önlem alan Müge Anlı tüm seyircilerine siperlik ve maske taktırdı. 

Müge Anlı'nın stüdyoya kurdurduğu düzenek ise sosyal medyada olay oldu. Ünlü sunucu stüdyoya sarılmalar ve kucaklaşmalar için koronavirüs düzeneği kurdurdu. 

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