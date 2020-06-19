Mültecileri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından İleryoz Adası’nın doğusundan Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen 16 mülteciyi, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, lastik bir bot ile denize açılan 16 düzensiz göçmen, Yunan karasularına girince Yunan Sahil Güvelik botları tarafından durduruldu. Lastik botun üzerindeki motoru ve düzensiz göçmenlerin üzerindeki eşyalara el koyan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu Türk karasularına itti. Muğla’nın Bodrum ilçesi Kargı Adası açıklarında devriye görevi yürüten Türk Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen bot üzerinde ve şamandıralar ile bota tutunmaya çalışan göçmenler ile karşılaştı. Lastik bot üzerinde çaresizce sürüklenen 16 kişilik göçmen grubun imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
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