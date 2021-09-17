Nesrin Nas'tan çarpıcı değerlendirme! "Erdoğan kazanır düşüncesi artık yıkıldı, kırıldı"
ANAP Eski Genel Başkanı ve Ekonomist Nesrin Nas, dün Halk Tv'de yayınlanan Haber Masası'nda, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası bir seçimde kaybedebileceği inancının yurttaşlarda oluştuğunu söyledi.
Nas, dün Halk Tv'de yayınlanan Haber Masası'na konuk oldu.
Millet İttifakı'nın tek aday çıkartması gerektiğini belirten Nas, "giderek millet ittifakı seçimleri kazanabileceği umudu veriyor" dedi.
Daha önce yapılan araştırmalarda yurttaşlarda "Erdoğan kazanır" düşüncesinin olduğu söyleyen Nas, "Şimdi insnalarda böyle bir şey vardı. Yani 'kim kazanır? Erdoğan kazanır' bu yıkıldı, bu kırıldı. Bu çok önemli. Bu kırıldı artık artık insanlar muhalefetin kazanabileceğini, Erdoğan'ın kaybedeceğini ve kaybetme ihtimalinin çok yüksek olduğunu çok açık bir şekilde görüyorlar. Muhalefetin bundan sonra yapması gereken şey sürekli bunun üzerine koymaktır." ifadelerini kullandı.
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