Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti

07 Kasım 2020 Cumartesi, 13:44

ABD’de yapay zekayla geliştirilen bir yazılımla, Covid-19 hastaları sadece öksürüklerinin sesiyle tespit edildi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları tarafından geliştirilen yöntemde yapay zeka ile öksürüğünden tespit edilen koronavirüs (covid-19) taşıyan bir hastaya ait öksürük ritminin videosu yayınlandı. MIT uzmanları, bu konu üzerinde çalışarak asemptomatik kişilerin öksürme biçimlerinin sağlıklı bireylerden farklı olduğunu keşfetti.

ÖRNEK ÖKSÜRÜK SESLERİ

Temmuz ayında İngiltere’nin Cambridge kentindeki “Covid-19 Sesler Projesi”nde, nefes ve öksürük seslerinin birleşimine dayanarak, pozitif koronavirüs vakalarının yüzde 80 oranında başarıyla tespit edildiğini açıklamıştı.