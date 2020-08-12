Önüne geleni yumrukladı, az kalsın linç ediliyordu
Edirne’nin Keşan ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan şahıs, çarşı merkezinde 3 kişiyi yumrukladı. Çevredekilerin oldukça sert tepkisiyle karşılaşan şahıs, öfkeli kalabalığın elinden vatandaşların araya girmesiyle kurtuldu.
Olay, Tayyip Akalın Caddesi üzerinde meydana geldi. Çarşı merkezi tarafından gelen yarı çıplak bir kişi, herhangi bir sebep olmadan orada bulunan iki kişiyi yumruklamaya başladı. Aldıkları sert darbelerle yere düşen mağdurların yanından çevredekilerin tepki göstermesi üzerine uzaklaşmaya başlayan akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bu sırada bir kişiyi daha yumruklayarak yoluna devam etti.
Yaşanan durum üzerine saldırgan şahsa sert tepki gösteren vatandaşlar, şahsın üzerine yürüdü ve bu sırada arbede yaşandı. Sesleri duyan caddenin diğer yakasındaki bir grup vatandaş ise 'Onun akli dengesi yerinde değil, vurmayın' diyerek tepki gösterdi ve olası bir linçten şahsı kurtardı.
Bu sırada darp edilen 3 kişiden birinin oğlu olduğu anlaşılan bir kişi de 'Kim vurdu babama' diyerek saldırganı aradı ancak kendisi oradan çoktan uzaklaşmıştı.
POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Şikayetçi mağdurları ve yakınlarını dinleyen polis, mağdurların ifadelerini aldı. Akli dengesi yerinde olmayan kişinin yumruklu saldırısına tanık olan vatandaşlar, "Bu kişi daha önce de çırılçıplak soyunup diğer insanları rahatsız etmişti, burada yumruk atmayabilir elinde bir şey de olabilirdi. Çarşı ortasında kendisine bebeği çocuğu olan bir kadın da denk gelebilirdi. Bu kişinin derhal gözetim altına alınması gerek" diyerek yaşanılan duruma isyan etti.
Video Haberler
- Kıskançlık kavgası kanlı bitti
- Aydos Ormanı'nda yangın
- 'Alevkıran' isimli tay, bakıcısını böyle tepti
- Sosyal medyanın gündemine oturan evlilik teklifi!
- Kadıköy Belediyesi'nden bir ilk... 'Gıda otomatı'
- Önüne geleni yumrukladı, az kalsın linç ediliyordu
- 150 yıllık tarihi çeşmede define aradılar!
- Dev platform FSM Köprüsü'nün altından böyle geçti
- ABD'deki Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada
- Youtuber tehlikeli deneyi sosyal medyadan paylaştı!