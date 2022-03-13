Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu
Bolu'da Mahmut Ö., otomobilini sattığı için kendisine tepki gösteren eşi Farzil Ö.'yü tabancayla bacağından vurdu.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak'ta gerçekleşti.
İddiaya göre Mahmut Ö., otomobilini sattığı için kendisine tepki gösteren eşi Farzil Ö. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Ö. tabancayla ateş ederek eşini bacağından vurdu.
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