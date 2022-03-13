Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu

13 Mart 2022 Pazar, 16:10

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak'ta gerçekleşti.

İddiaya göre Mahmut Ö., otomobilini sattığı için kendisine tepki gösteren eşi Farzil Ö. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Ö. tabancayla ateş ederek eşini bacağından vurdu.





