Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
Akdeniz'de, merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya kent merkezi ve ilçeleriyle Burdur ve Muğla'da da hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Oyun oynarken depreme yakalanan gencin görüntüsü ise kameraya yansıdı.
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