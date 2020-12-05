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Oyun oynarken depreme böyle yakalandı

Akdeniz'de, merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya kent merkezi ve ilçeleriyle Burdur ve Muğla'da da hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Oyun oynarken depreme yakalanan gencin görüntüsü ise kameraya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2020 Cumartesi, 16:57


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