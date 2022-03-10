'Partinin başına geçmek istiyor'
Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, eski Başbakan Tansu Çiller ile arasında geçen görüşmeyi aktardı. Öz, Çiller'in partinin başına geçmeyi teklif ettiğini açıkladı.
Cumhur İttifakı'na açık desteğiyle bilinen eski Başbakan Tansu Çiller'in aktif siyasete gireceği yönündeki iddiaları güçlendiren bir ayrıntı daha ortaya çıktı.
Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Çiller'in kendisine partinin başına geçmeyi teklif ettiğini söyledi. KRT TV'deki "Olağan İşler" programında canlı yayın konuğu olan Vecdet Öz, Çiller ile arasında geçen görüşmeyi şöyle aktardı.
Video Haberler
- İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
- 'Partinin başına geçmek istiyor'
- Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı
- Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
- Oyuncak tabancayla markette soygun girişimi
- Bursa'da hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu
- Beşiktaş’ta kavgayı ayırmaya çalışan kurye, silahla vuru
- 7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürmüş
- Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu
- İsrail Başkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar
En Çok Okunan Haberler
- Andy Murray'den Ukraynalı çocuklara destek
- CHP'li Bakan'dan Bakan Soylu'ya 'askeri öğrenci' sorusu
- Japonya'dan Ukrayna'ya yardım
- Çernobil'de korkutan gelişme
- Seren Serengil hakkında zorla getirilme kararı!
- Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt
- Böbrek sağlığını korumak için bu uyarılara dikkat!
- Meyve-sebzeler nasıl daha iyi temizlenir?
- 'Erken teşhis edilmezse, ölümle sonuçlanabilir'
- Susuzluk idrar yolu enfeksiyonuna yol açıyor