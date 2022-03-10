'Partinin başına geçmek istiyor'

10 Mart 2022 Perşembe, 11:28

Cumhur İttifakı'na açık desteğiyle bilinen eski Başbakan Tansu Çiller'in aktif siyasete gireceği yönündeki iddiaları güçlendiren bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Çiller'in kendisine partinin başına geçmeyi teklif ettiğini söyledi. KRT TV'deki "Olağan İşler" programında canlı yayın konuğu olan Vecdet Öz, Çiller ile arasında geçen görüşmeyi şöyle aktardı.