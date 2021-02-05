Pendik’te iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Pendik’te iki motosiklet sürücüsü yol üzerinde birbirleriyle çarpıştı. Yaralı motosiklet sürücülerinden birine olay yerinde müdahale edilirken diğeri ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir vatandaş ise yerde yatan yaralının yüzünü eliyle kapatarak güneşten korudu.
Kaza, Pendik Kavakpınar Mahallesinde dün 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, yola girmek için bir anda önüne çıkan başka bir motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü de motosikletlerinden düşerek yaralandı. Yaralılardan biri vatandaşın yardımıyla yoldan kaldırılarak kaldırımdaki bir sandalyeye oturtuldu. Diğer yaralı ise yerde yatarak ambulansın gelmesini bekledi. Bir vatandaş da yaralı sürücünün yüzüne güneş vurmasını engellemek için yaralının yüzünü elleriyle ve kartonla kapatarak dakikalarca bekledi. Yerde yatan yaralı daha sonra olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- Dilipak'tan dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'
- İslami camiadan iktidara 'Boğaziçi' tepkisi
- İzmir'de barajlarda son durum
- Nevşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucu belli oldu
- Liderlerden 'yeni anayasa' açıklaması
Video Haberler
- İstanbul'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
- FSM Köprüsü mor ve turuncu ile ışıklandırıldı
- Dehşeti yaşadı: Bu bir işaret. Bizi mi öldürecekler?
- Sokak röportajına polis böyle müdahale etti
- 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı
- Trafik polisi: Geç ulan arabaya dellendirme adamı!
- Bahçeli'nin nereden nereye? dedirtecek konuşması
- Öğrenciler, Melih Bulu'yu gördükleri an böyle seslendi
- Bursa'daki Boğaziçi eyleminde gözaltılar var
- Kayıp TIP öğrencisi Kaan Şimşek ölü bulundu