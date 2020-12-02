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Rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu

Çin’de arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rögar kapağında bulunan delikten içeriye maytap atan çocuk, patlamanın etkisiyle metrelerce havaya uçtu.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2020 Çarşamba, 12:39

Çin'in Kansu bölgesinde meydana gelen olayda arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rögar kapağına eğilen küçük çocuk, kapaktaki delikten elinde tuttuğu maytabı içeriye attı.

Rögara maytap attığı sırada metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen şiddetli patlamanın etkisiyle çocuk, metrelerce uçarak yere düştü. Yerel medya, çocuğun yüzünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. 

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