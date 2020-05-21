Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar devrede
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Ruanda, tedavi merkezlerinde yüksek teknolojili robotlar kullanacak.
Ruanda Bilişim ve Yenilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) ortak çabalarının sonucu olan dakikada 50 ila 150 kişiyi tarayabilen, hasta odalarına yiyecek ve ilaç gönderebilen, veri yakalayabilen ve görevlileri tespit edilen anormallikler konusunda uyarabilen; Akazuba, Ikizere, Mwiza, Ngabo ve Urumuri adındaki beş robot Ruanda tedavi merkezlerinde koronavirüs ile savaşmak için kullanılacak. Akıllı mobil robotlar ayrıca yüz tanıma, sıcaklık taraması, hastanın durumunu izleme ve hastaların tıbbi kayıtlarını tutma gibi işlevlere de sahip.
DOKTORLARIN GİREMEDİĞİ YERE ROBOTLAR GİRECEK
Robotların hizmet sunumunu hızlandıracağını ve sağlık çalışanlarının hayatlarını korumaya yardımcı olacağını söyleyen Sağlık Bakanı Ngamije Daniel, “Sağlık görevlileri, diğer şeylerin yanı sıra ilaç ve yemek vermek, testler yapmak için birçok kez hasta odasını ziyaret ediyorlar ve bu da virüse yakalanma risklerini artırıyor” dedi.
Video Haberler
- 25 yıllık sürprizin arkasından koronavirüs çıktı
- CHP'li Eren Yıldırım'a silah çekildiği anların görüntüsü
- Polisten yaşlı çifte jest: Paranız yerine duanız yeter
- Koronavirüse karşı robotlar devrede
- Efsane kemancı Perlman'dan karantinada keman dinletisi
- Bekçilere direndi, polis ceza keserken ağladı
- Canlı yayında Perinçek'i kızdıran anlar
- Anketlerdeki son durumu açıkladı!
- Müftülükten camide çalınan 'Çav Bella' açıklaması
- Kayyımları protesto eden HDP'lilere gözaltı