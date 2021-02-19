Sanatçı Nilüfer koronavirüs aşısı oldu

19 Şubat 2021 Cuma, 17:23

Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanması sürerken ünlü şarkıcı Nilüfer de aşısını oldu. Nilüfer, korona virüs aşısı olduğu anın görüntüsünü, "Karar verdim aşı oldum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşıma bir takipçisi, "Bu korona aşısı değil. Ben de yaptırmak için bekliyorum sabırsızlıkla. Fakat tüm korona aşıları sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?" ifadelerini yazdı ve gülen emojiler koydu. Sanatçıdan bu yoruma ise cevap gecikmedi. Nilüfer, "Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılamıyor. Gülünecek bir şey değilmiş değil mi?" cevabını verdi.