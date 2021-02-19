Sanatçı Nilüfer koronavirüs aşısı oldu
Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanması sürerken ünlü şarkıcı Nilüfer de aşısını oldu. O anları sosyal medyadan paylaşan sanatçı, bir takipçisinin kızdıran aşı yorumuna ise cevap verdi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanması sürerken ünlü şarkıcı Nilüfer de aşısını oldu. Nilüfer, korona virüs aşısı olduğu anın görüntüsünü, "Karar verdim aşı oldum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşıma bir takipçisi, "Bu korona aşısı değil. Ben de yaptırmak için bekliyorum sabırsızlıkla. Fakat tüm korona aşıları sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?" ifadelerini yazdı ve gülen emojiler koydu. Sanatçıdan bu yoruma ise cevap gecikmedi. Nilüfer, "Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılamıyor. Gülünecek bir şey değilmiş değil mi?" cevabını verdi.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
Video Haberler
- Çağrı merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun
- Sanatçı Nilüfer koronavirüs aşısı oldu
- Görüntüleri gündem olmuştu: Mehmet Yaşin'den açıklama
- Şantiyelere inen kutup ayıları paniğe neden oldu
- Yurttaşlar görüntüledi! Hortum anı kamerada
- Yavru köpeği araç klimasında ısıtarak kurtardılar
- 'Cacabey'in medresesi restorasyon bekliyor
- Yasağı ihlal eden kadına ceza yerine öpücük
- Muhabir canlı yayın sırasında soyuldu
- Güldür Güldür'de 'yağ' göndermeli skeç kahkahaya boğdu