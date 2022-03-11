Sarıgül’den Cüneyt Çakır tepkisi

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun Cüneyt Çakır ile yollarını ayırmasına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2022 Cuma, 09:13

Merkez Hakem Kurulu'nun Türk futbolunda deprem etkisi yaratan hakem operasyonuna bir tepki de Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den geldi.


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