Show Haber ekibine saldırı anı kamerada

İstanbul Sultangazi'de yolun ortasına 4 katlı bina diken müteahhit, inşaatı haber yapan Show Haber muhabiri ve kameramanını darp etti, hakaret ve tehditler savurdu.

cumhuriyet.com.tr
22 Mayıs 2020 Cuma, 11:37

İstanbul Sultangazi'de yolun ortasına dikilen binayı haber yapan Show Haber ekibi saldırıya uğradı. Yolun ortasına 4 katlı binayı diken müteahhit, Show Haber ekibine saldırdı, hakaret etti. O müteahit, Show Haber Muhabiri Uğur Alaattinoğlu'na 'senin gibi 100 tane leşim' var diyerek tehdit savurdu. Muhabir Uğur Alaattinoğlu, Kameraman Uğurcan İncegül kendilerine saldıran o müteahitten şikayetçi oldu.

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