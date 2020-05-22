Show Haber ekibine saldırı anı kamerada
İstanbul Sultangazi'de yolun ortasına 4 katlı bina diken müteahhit, inşaatı haber yapan Show Haber muhabiri ve kameramanını darp etti, hakaret ve tehditler savurdu.
İstanbul Sultangazi'de yolun ortasına dikilen binayı haber yapan Show Haber ekibi saldırıya uğradı. Yolun ortasına 4 katlı binayı diken müteahhit, Show Haber ekibine saldırdı, hakaret etti. O müteahit, Show Haber Muhabiri Uğur Alaattinoğlu'na 'senin gibi 100 tane leşim' var diyerek tehdit savurdu. Muhabir Uğur Alaattinoğlu, Kameraman Uğurcan İncegül kendilerine saldıran o müteahitten şikayetçi oldu.
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