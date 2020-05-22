Show Haber ekibine saldırı anı kamerada

22 Mayıs 2020 Cuma, 11:37

İstanbul Sultangazi'de yolun ortasına dikilen binayı haber yapan Show Haber ekibi saldırıya uğradı. Yolun ortasına 4 katlı binayı diken müteahhit, Show Haber ekibine saldırdı, hakaret etti. O müteahit, Show Haber Muhabiri Uğur Alaattinoğlu'na 'senin gibi 100 tane leşim' var diyerek tehdit savurdu. Muhabir Uğur Alaattinoğlu, Kameraman Uğurcan İncegül kendilerine saldıran o müteahitten şikayetçi oldu.