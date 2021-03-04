Şişli'de çöpün kenarında erkek cesedi bulundu

04 Mart 2021 Perşembe, 10:06

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Kadırgalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki konteynere çöp atan vatandaşlar, yan tarafta bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik çemberi oluşturan polis, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.