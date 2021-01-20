Şişli'de korkutan olay! Binadakiler tahliye edildi
Şişli'de istinat duvarı yıkıldı, mahalleli doğal gaz korkusuyla mahalleyi boşalttı.
Şişli Kurtuluş Kınalı keklik sokakta inşaat çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı sokakta bulunan doğalgaz kutusu üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tedbiren çevredeki binaları tahliye etti. Mahalleye gaz akışı kesilirken ekiplerin incelemesi sürüyor.
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