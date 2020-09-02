Sokak düğünü savaş alanına döndü

02 Eylül 2020 Çarşamba, 12:58

Olay Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Çaybaşı mahallesinde meydana geldi.

Dün akşam sokakta yapılan bir düğün sırasında önce tartışma ardından kavga çıktı. Düğün alanı bir anda karıştı, mahalleye polis çağrıldı. Polis gelinceye kadar davetliler birbirlerine onlarca sandalye fırlattı.

Sokak düğünün yapıldığı sokak savaş alanına döndü ve o anlar cep telefonu kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri tarafları güçlükle sakinleştirdi. Kavgada şikayetçi olan olmayınca, gözaltına alınan da olmadı.