Su kuyusunda insana ait kemikler bulundu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 8 metrelik su kuyusunda insana ait kemikler ve kadın kimliği buldu.
Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yılanlı Dağı'ndaki su kuyusunda insana ait kemiklerin olabileceği ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yaklaşık 8 metre derinlikteki kuyu itfaiye ekiplerince kontrol edilirken kuyudan insana ait kemikler ile kadın çantası çıkarıldı. Çantanın içerisinde bulunan Ayşe Kavak'a ait kimlik ile ilgili araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kavak için 21 yıl önce kayıp başvurusu yapıldığını belirledi.
Su kuyusundan çıkan kemikler, kime ait olduğunun tespit edilmesi için Ankara Adli tıp Kurumu'na gönderildi.
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