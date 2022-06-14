Sultangazi'de telefon bataryası patladı: 'Bizim de biraz hatamız var'

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Tamir için Sultangazi'de bir dükkana gelen müşterinin cep telefonu bataryası bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle, dükkandakiler dışarı kaçarken; iş yeri sahibi, "Bizim de biraz hatamız var. Demir metal bir parçanın telefon ile teması olmaması lazım" diye konuştu.

DHA
14 Haziran 2022 Salı, 12:13

İstanbul Sultangazi'de tamir için müşteri tarafından getirilen cep telefonunun bataryası patladı. Paniğe neden olan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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