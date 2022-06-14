Sultangazi'de telefon bataryası patladı: 'Bizim de biraz hatamız var'
Tamir için Sultangazi'de bir dükkana gelen müşterinin cep telefonu bataryası bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle, dükkandakiler dışarı kaçarken; iş yeri sahibi, "Bizim de biraz hatamız var. Demir metal bir parçanın telefon ile teması olmaması lazım" diye konuştu.
İstanbul Sultangazi'de tamir için müşteri tarafından getirilen cep telefonunun bataryası patladı. Paniğe neden olan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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