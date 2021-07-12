Suyu çekilen gölün içinden otomobil çıktı
Eyüpsultan’da bulunan bir gölde bulunan su göl ve çevresinin temizlik ve restorasyon çalışması için çekildi. Su çekilince gölde ters dönmüş şekilde bir otomobil olduğu görüldü.
Olay, bugün Eyüpsultan’da bulunan Belgrad Ormanı içerisindeki bir gölde meydana geldi. Gölün çevresi ve içerisinde yapılan restorasyon çalışması için, gölün suları çekildi. Çekilen suların ardından gölün dibinde bataklığa saplanmış şekilde bir otomobil görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gölün dibinde beliren otomobil ile ilgili ekipler çalışma başlattı.
Video Haberler
- Çin’de otel çöktü: 1 ölü, 10 kayıp
- Belediye, kanoladan kendi akaryakıtını üretiyor
- Fren yerine gaza basınca komşusunun bahçesine uçtu
- Suyu çekilen gölün içinden otomobil çıktı
- Oto tamircisi yanmaktan son anda kurtuldu
- Rus askeri römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Küçükçekmece'de boş binada yangın
- Çiftçi, tarlasında aslan ve kartal figürlü objeler buldu
- Motosikletlinin otomobile çarptığı anlar kamerada
- 'Hazar Gölü' tatilcilerin akınına uğradı