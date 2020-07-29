Taksim'de taksicilerin skandal görüntüleri kameraya yansıdı

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:09

Koronavirüs önlemleri kapsamında maske takma zorunluluğuna uymayan taksiciler, Taksim Meydanı'nda görüntülendi. Turistlerin uğrak yeri olan Taksim'de her gün onlarca müşteri indirip bindiren taksicilerin birçoğunun kurallara uymadığı görüldü. Yasak olmasına rağmen Taksim Meydanı'nda durarak müşteri bekleyen ve seyir halindeki taksi sürücülerinin çoğunun ya maske takmadıkları ya da çene altına indirdikleri kameraya yansıdı. Görüntülendiklerini fark eden bazı taksi sürücüleri maskelerini takarak yollarına devam etti.